В Подмосковье 29 марта не выявили лесных пожаров

Лесные пожары 29 марта на территории Московской области не зафиксированы. С 30 марта по 1 апреля в регионе ожидается II класс пожарной опасности, местами — III класс, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 30 и 31 марта на большей части территории Подмосковья прогнозируется II класс пожарной опасности. В Дмитровском лесничестве в эти дни ожидается III класс.

1 апреля II класс сохранится на большей части региона, а в Дмитровском и Звенигородском лесничествах установится III класс пожарной опасности.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют температуру воздуха плюс 14–19 градусов днем и плюс 1–7 градусов ночью. Ожидается переменная облачность без осадков.

В комитете также напомнили, что сезон охоты на лис завершился в конце февраля. Охота на медведя в Подмосковье запрещена, так как животное занесено в Красную книгу Московской области.

О возгораниях в лесу необходимо сообщать по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.