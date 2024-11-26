В Подмосковье 28 ноября рассмотрят сокращение срока работы в электронном магазине
Фото - © Медиаархив Московской области
28 ноября в 12:00 в Telegram-канале комитета по конкурентной политике МО состоится прямой эфир на тему «Электронный магазин Подмосковья. Обзор предложений по сокращению срока контрактации». Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.
Рассматриваемые вопросы:
- текущая проблематика при работе в ЭМ;
- обсуждение предложений по сокращению срока контрактации.
Эфир проведет консультант отдела актуализации информационных систем и технического обеспечения Александр Фомичев.
Вопросы направляйте через платформу обратной связи. Инструкция как это сделать размещена по ссылке.
На едином портале торгов можно будет найти курсы по организации закупочных процедур.
В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.