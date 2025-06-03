В Подмосковье 28 июня пройдет этап Всероссийского фестиваля «Наследие нации»

28 июня в Московской области планируют провести региональный отборочный этап «II Всероссийского фестиваля-конкурса «Наследие нации». Мероприятие пройдет в МАУК ЦДК «СТРОИТЕЛЬ» по адресу: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, дом № 15. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Центр поддержки развития культурно-образовательных программ «Наследие нации».

Россия — единственная страна в мире, чей президент открыто провозгласил приоритет традиционных, семейных ценностей.

03 мая 2023 года в Москве была создана с целью проведения на территории России «Всероссийского фестиваля-конкурса «Наследие нации» среди талантливых людей, которые своим творчеством продолжают и передают культурное наследие нашей великой России.

Основная задача проекта — развитие интереса к изучению культуры народов РФ через творчество и культурно-образовательные программы детей и молодежи.

В течение всего 2024 года «I Всероссийский фестиваль-конкурс „Наследие нации“ прошло 16 этапов конкурса, участие в которых приняли 245 организаций и 2631 человек из таких городов, как Калуга, Тверь, Воронеж, Кострома, Раменское, Мытищи, пос. Вольгинский (Владимирская обл.), Тула, Брянск, Москва.

14 декабря 2024 г. состоялся конкурс «Наследие нации» в Молодежном центре «Импульс», М О г. Мытищи.

В финале приняли участие конкурсанты из 8 регионов России, включая г. Москва и Московскую область. Общее количество участников в финале составило 550 человек из 45 организаций. 6 высших наград («КУБОК НАСЛЕДИЕ НАЦИИ 2024») в разных номинациях были вручены победителям из Тверской области, Московской области, Воронежской области, Калужской области, Владимирской области и г. Москва.

Теперь, 28 июня 2025 года запланировано проведение регионального отборочного этапа «II Всероссийского фестиваля-конкурса «НАСЛЕДИЕ НАЦИИ» в Московской области по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича ул. Вокзальная д. 15. Место проведения: МАУК ЦДК «Строитель».

Проведение фестиваля оказывает положительное влияние на развитие молодого поколения, повышение интереса к изучению культуры, укрепление традиционных ценностей и на развитие туризма, так как география участников конкурса постоянно расширяется.