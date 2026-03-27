В Подмосковье 27–29 марта сохранится низкий класс пожароопасности

сегодня в 12:57

В лесах Подмосковья 26 марта возгораний не зарегистрировано. С 27 по 29 марта в регионе ожидается преимущественно I класс пожарной опасности, местами — II и III класс, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 27 и 28 марта на большей части территории Московской области прогнозируется I класс пожарной опасности. В Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах ожидается II класс.

29 марта I класс сохранится на большей части региона. В Истринском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах прогнозируется II класс, а в Дмитровском и Клинском — III класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура воздуха составит плюс 11–16 градусов, ночью — от минус 3 до плюс 4 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков.

В комитете напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и требования законодательства в сфере охоты и заготовки древесины. В случае обнаружения возгорания жителей просят сообщать по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.