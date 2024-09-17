В Подмосковье 27 сентября состоится VIII форум проектировщиков региона

27 сентября в Центральном доме архитектора пройдет форум проектировщиков Московской области. Это одно из важнейших профессиональных мероприятий, посвященных актуальным вопросам в области проектирования. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«В рамках проведения форума проектировщиков Московской области мы обсудим такие важные темы, как роль информационных технологий и искусственного интеллекта в градостроительной деятельности сегодня. Познакомимся с лучшими практиками в области жилищного строительства региона и узнаем, какие новые проекты появятся в ближайшем будущем в Подмосковье. Вместе с экспертами поговорим о том, как проекты благоустройства становятся новыми точками роста городов и увидим лучшие проекты создания комфортной городской среды», — рассказала главный архитектор Московской области. Александра Кузьмина.

Она также отметила, что в части просветительской программы представители Мособлархитектуры проведут семинар на тему разработки и согласования градостроительных концепций, а также новых стандартов и нормативов жилой застройки в Московской области. Важной темой станет обсуждение вопросов взаимодействия проектировщиков, заказчиков и государственных регуляторов в процессе подготовки градостроительных концепций.

В работе форума примут участие представители исполнительных органов власти Московской области, архитектурных и проектных бюро, девелоперов и застройщиков, профильных учебных заведений, производителей строительных материалов и конструкций.

Для участия в мероприятии необходима регистрация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.