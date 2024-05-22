В Подмосковье 27 мая стартует цикл бизнес-визитов на предприятия региона

Предприниматели Подмосковья смогут посетить предприятия региона в рамках цикла бизнес-визитов. Проект, организованный центром «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», стартует 27 мая. Он приурочен ко Дню российского предпринимательства, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В рамках проекта предприниматели смогут посетить одно из восьми предприятий, где познакомятся с компанией, ее владельцем, с целью обмена опытом. Также на отдельных площадках можно будет принять участие в мастер-классах и дегустациях.

Первой площадкой для посещения выступит КФК «Екатерининские сады» в городском округе Коломна. Здесь проводится историческая реконструкция садов XVIII века. Затем предприниматели смогут посетить производителя детской одежды для самых маленьких — компанию «Трия» из Ивантеевки (г.о. Пушкинский).

Также участники смогут познакомиться с компанией Babbo Family Cafe в Химках, Жостовской фабрикой в Мытищах, производством кухонной мебели Mebelideya в Воскресенске, сыроварней «Тивьерские луга» в Мытищах, Федоскинской фабрикой миниатюрной живописи в Мытищах и ООО «Хитбокс» из Щелкова.

Узнать подробнее о компаниях-участниках и подать заявку на посещение можно на сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.