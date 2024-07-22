В Подмосковье 27 июля пройдет федеральный исторический фестиваль «Гуляй Город»

27 июля на историческом поле рядом с селом Молоди под Чеховым пройдет традиционный фестиваль «Гуляй Город», посвященный победе в битве при Молодях, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Гостей мероприятия ждет атмосфера времен Руси XVI века и насыщенная культурно-историческая программа. В программе театрализованная военно-историческая реконструкция Битвы при Молодях, выступления творческих коллективов Московской области, традиционные русские игры и забавы, мастер-классы, исторический лагерь реконструкторов, торговые ряды и ярмарка изделий дизайнеров и ремесленников, фудкорт и основная сцена фестиваля.

Фестиваль объединяет людей, любящих и знающих историю России. Для многих семей событие является одним из главных на лето — гости от мала до велика стекаются со всех уголков страны, чтобы увидеть своими глазами историческую реконструкцию, посетить концерты, а также попасть на ярмарку, где представлены товары подмосковных и региональных производителей.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что в рамках фестиваля будут работать порядка 30 объектов общественного питания на любой вкус — удмуртская кухня из печи, шашлыки, пироги, русская, азиатская и испанская кухни, кофейни и главное угощение лета — мороженое, в том числе и регионального производителя «Чистая линия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.