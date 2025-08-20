В Подмосковье 27 августа пройдет эфир для участников земельно-имущественных торгов

27 августа в 14:00 по московскому времени состоится прямой эфир на тему «Порядок заключения договора по итогам электронного аукциона» в тг-канале Комитета по конкурентной политике Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.