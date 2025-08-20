В Подмосковье 27 августа пройдет эфир для участников земельно-имущественных торгов
Фото - © Издательство "Подмосковье"
27 августа в 14:00 по московскому времени состоится прямой эфир на тему «Порядок заключения договора по итогам электронного аукциона» в тг-канале Комитета по конкурентной политике Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
Во время эфира слушатели узнают:
- Где и как заключить договор;
- Про сроки заключения договора;
- Про ответственность и последствия нарушения сроков заключения договора.
Эфир проведет Наталия Осипова — заместитель начальника отдела проведения земельно-имущественных торгов Управления проведения, мониторинга и аналитики земельно-имущественных торгов ГКУ «РЦТ».
Свои вопросы к эфиру можно направить через платформу обратной связи до 26.08.2025 по ссылке.
Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тыс. земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.