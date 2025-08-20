В Подмосковье 27 августа пройдет эфир для участников земельно-имущественных торгов

Фото - © Издательство "Подмосковье"

27 августа в 14:00 по московскому времени состоится прямой эфир на тему «Порядок заключения договора по итогам электронного аукциона» в  тг-канале Комитета по конкурентной политике Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Во время эфира слушатели узнают:

  • Где и как заключить договор;
  • Про сроки заключения договора;
  • Про ответственность и последствия нарушения сроков заключения договора.

Эфир проведет Наталия Осипова — заместитель начальника отдела проведения земельно-имущественных торгов Управления проведения, мониторинга и аналитики земельно-имущественных торгов ГКУ «РЦТ».

Свои вопросы к эфиру можно направить через платформу обратной связи до 26.08.2025 по ссылке.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тыс. земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.