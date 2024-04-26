В Подмосковье 27 апреля пройдет первый массовый субботник в лесу

После долгой зимы в подмосковных лесах наступает пора уборки. Так, 27 апреля в лесах региона пройдет первый массовый субботник, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В этом году впервые пройдет акция «Субботник в лесу». Во всех 19 филиалах «Мособллес» сотрудниками лесничеств будет проведена уборка лесных территорий от неликвидной древесины и бытового мусора.

В масштабной акции примут участие более 1 200 работников лесного хозяйства Подмосковья и волонтерские организации.

«Ждем мы и неравнодушных жителей Московской области. Берите с собой хорошее настроение, желание помочь лесу, одевайтесь по погоде и приходите. Инструменты и фронт работ гарантируем!» — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

Посмотреть контакты лесничеств можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.