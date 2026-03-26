В Подмосковье 26–28 марта сохранится низкий класс пожароопасности

Лесных пожаров 25 марта в Московской области не зафиксировано. С 26 по 28 марта на большей части региона ожидается I класс пожарной опасности, местами — II класс, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным лесной охраны, 26, 27 и 28 марта на большей части региона прогнозируется I класс пожарной опасности. В Дмитровском, Клинском и Талдомском лесничествах ожидается II класс. В ближайшие дни температура воздуха составит плюс 14–18 градусов, ночью — плюс 1–4 градуса. Синоптики прогнозируют практически безоблачную погоду без осадков.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.