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В Подмосковье 26 сентября пройдет прямой эфир по улучшению электронного магазина

26 сентября в 12:00 в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Подмосковья состоится прямой эфир на тему «Электронный магазин Подмосковья. Обзор предложений по улучшению». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЕАСУЗ — Единая автоматизированная система управления закупками Московской области.

В ходе прямого эфира будут рассмотрены вопросы: текущая проблематика при работе в ЭМ; обсуждение предложений по совершенствованию ЭМ.

Вопросы необходимо направить через платформу обратной связи до 26 сентября. Инструкция, как это сделать, размещена по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.