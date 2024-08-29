В Подмосковье 26 сентября откроется музей прорывных технологий «Город роботов»

В подмосковных Котельниках осенью откроется музей прорывных технологий «Город роботов» — уникальный высокотехнологичный образовательный проект, адаптированный для детей. В нем дети в интерактивном формате могут познакомиться с роботехническими разработками со всей планеты. Об этом сообщают организаторы проекта.

«Город роботов» будет работать с 26 сентября по 17 ноября в ТЦ «Мега Белая Дача» по адресу: 1-й Покровский проезд, 5, Южное здание, 1 этаж.

Музей «Город роботов» разделен на несколько тематических кварталов. В квартале роботов — российский робот-ученый Эйнштейн, самый похожий на настоящего человека робот в мире. Робот Крузр удивил своей гибкостью самого руководителя Китая Си Цзиньпиня во время открытия олимпиады в Пекине. Знаменитый робопес из YouTube-роликов — встает на задние лапы и выполняет сложные трюки. Самый гибкий робот в мире — Пеппер и герой сотен научных передач о роботах — Нао.

Посетители музея смогут посетить «лабораторию ученого», который работает над новыми изобретениями. Разработки и технологии в его кабинете реальные и очень прогрессивные: сложнейший компьютерный датчик с мониторами (благодаря этому экспонату можно узнать, как роботы «видят» людей), «живая лампа», как из мультиков студии Пиксар, а также технология, которая позволяет управлять сложными объектами без прикосновения рук.

В Киностудии посетители могут примерить роль известного телеведущего и взять интервью у робота-аниматроника, а также сняться в ролике о высадке на Луну планетохода под управлением робота.

В «Городе роботов» есть парк будущего с цветами-голограммами и большими светящимися одуванчиками. В местном кафе кофе варит робобариста, а робоофициант подвозит заказы к столикам.

В разделе «Дом будущего» умное зеркало измеряет уровень счастья, шторы управляются голосом, посетители тестируют уникальные массажеры — «фитнес для ленивых» и «робомурашку» для головы. В доме будущего «умные» даже мусорные ведра.

В отдельном зале собраны 9 продвинутых нейросетей. Одна создает из рисунков посетителей мультфильм, другая рассказывает сказку, третья снимает посетителей в образе героев аниме. Главный экспонат зоны — трехметровая голова с нейросетью, которая рассказывает о том, как устроен искусственный интеллект. Созданием головы занималась компания — разработчик павильона России на Экспо в Дубае.

Крупный раздел музея предоставлен «зелеными» технологиями. Посетители «Города роботов» не только увидят дизайнерские вещи из переработанных материалов: от кроссовок из шин до плащей из старых баннеров, но и смогут участвовать в процессе переработки пластика.

Жители Московской области смогут засыпать в специальное устройство крышки от бутылок, измельчить пластик, а потом переплавить его в брелок.

Еще одно устройство «Зеленого квартала» производит воду из воздуха. Посетителям продемонстрируют новейшие технологии, которые даже в условиях пустыни позволят не умереть от жажды. Дети смогут испытать первую в мире качель-электростанцию. Задумка такова, что можно качаться и вырабатывать электричество для города.

Наконец, про будущее можно спросить у робо-предсказателя. Приложите ладонь на специальный датчик и услышьте один из правдивых прогнозов.

Еще в «Городе роботов» — 4 шоу каждые полчаса (например, театр роботов, шоу пикселей), мастер-классы, роботы-гиды и 6 зон виртуальной реальности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.