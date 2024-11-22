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В Подмосковье 26 бизнесменам грозят штрафы за продажу алкоголя вблизи школ

По всему Подмосковью продолжаются контрольно-надзорные мероприятия, организованные Минсельхозпродом региона, направленные на соблюдение зон запрета розничной продажи алкоголя в радиусе 100 метров от образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

С начала октября специалисты провели «контрольные закупки» в 73 продуктовых магазинах, расположившихся вблизи школ, детских садов, колледжей и вузов, из них 26 вели деятельность с нарушениями.

К ответственности привлекаются как физические лица (индивидуальные предприниматели) — штраф составляет до 40 тыс. рублей, так и юридические — штраф до 300 тыс. рублей.

Рейды прошли в Клину, Балашихе, Лобне, Реутове, Павловском–Посаде, Черноголовке, Коломне, Дзержинском и других городских округах. Возбуждено 26 административных делопроизводств на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществлявших продажу слабоалкогольных напитков в зонах запрета.

Решается также вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении ИП из Реутова, изъяты крепкие алкогольные напитки на сумму более 300 тыс. рублей, а также 514 бутылок пива.

В ходе всех контрольных мероприятий, прошедших за данный период, изъято более 3,5 тыс. единиц алкогольной продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.