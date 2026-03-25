В Подмосковье 25–27 марта прогнозируют I класс пожароопасности

Пожарная обстановка в лесах Московской области остается стабильной: 24 марта возгораний не зафиксировано, а с 25 по 27 марта ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По прогнозу, 25, 26 и 27 марта на всей территории региона сохранится I класс пожарной опасности. В ближайшие дни температура воздуха составит плюс 12–15 градусов, ночью — от плюс 1 до плюс 6 градусов. Синоптики прогнозируют практически безоблачную погоду без осадков.

Специалисты напоминают, что при обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.