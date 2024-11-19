В Подмосковье 25 ноября стартует бесплатный бизнес-тренинг для предпринимателей

В Подмосковье пройдет бесплатная обучающая программа «Азбука предпринимателя», где участникам расскажут обо всех этапах создания бизнеса. Серия бесплатных тренингов будет проходить в онлайн-формате с 25 по 28 ноября, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Обучающий курс предназначен для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет, которые стремятся открыть свое дело или разработать новый бизнес-проект. Тренинги охватывают этапы создания бизнеса, начиная с разработки бизнес-идеи и заканчивая регистрацией компании.

Четырехдневная программа охватывает такие аспекты, как исследование клиентов и их сегментация, создание комплексных предложений, маркетинг, а также вопросы регистрации бизнеса и меры поддержки предпринимателей.

Участие бесплатное. Обучение будет проходить в онлайн-формате. Предварительно до 21 ноября включительно необходимо зарегистрироваться по ссылке. Организатором выступает центр «Мой бизнес» Московской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России.

Подмосковье оказывает предпринимателям разностороннюю поддержку. Больше об этом можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестпортале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.