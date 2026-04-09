В Подмосковье 25 апреля пройдет субботник на 635 площадках

Общеобластной субботник пройдет 25 апреля во всех округах Подмосковья. Для жителей подготовили 635 площадок и 552 точки выдачи инвентаря, а также горячее питание и развлекательные программы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В этом году субботник охватит парки, дворы и скверы региона — всего определено 635 мест, где требуется ручная уборка после зимы. Для участников организуют 552 точки выдачи инвентаря с граблями, мешками и перчатками. На крупных площадках предусмотрены горячая еда и чай, а также культурно-развлекательные мероприятия для детей и взрослых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.