В Подмосковье 24–26 марта сохранится низкий класс пожароопасности

В Московской области 23 марта возгораний в лесном фонде не зафиксировано, а с 24 по 26 марта ожидается I класс пожарной опасности. Температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов при сухой и ясной погоде, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 23 марта на территории лесного фонда региона лесных пожаров не зарегистрировано.

24, 25 и 26 марта на всей территории Подмосковья прогнозируется I класс пожарной опасности. В ближайшие дни ожидается теплая погода: днем воздух прогреется до плюс 10–17 градусов, ночью температура составит от 0 до плюс 5 градусов. Осадки не прогнозируются, небо будет практически безоблачным.

Жителям напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении возгорания следует незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.