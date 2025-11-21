В Подмосковье 24 ноября стартует математическая олимпиада для школьников

Олимпиада пройдет в три этапа: школьный, муниципальный и региональный. Первый этап состоится в дистанционном формате на платформе «Моя школа», где участники смогут выполнить задания через личный кабинет в соответствии со своей учебной программой.

Муниципальный этап будет организован очно на базе опорных школ-участников проекта «Математические классы Подмосковья». Финальный, региональный этап пройдет 5 декабря на базе областного технолицея имени В.И. Долгих. В нем примут участие 50 команд-победителей муниципального этапа, а соревнования пройдут в формате математического футбола.

В пресс-службе министерства образования Московской области пояснили, что олимпиада направлена на популяризацию математики и развитие командных навыков у школьников.

Организатором мероприятия выступает региональный центр математического образования «Вектор».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.