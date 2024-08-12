В Подмосковье 24 августа презентуют сборник стихов, написанных ветеранами СВО

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АНО «Комитет семей воинов Отечества Московской области» выпустил сборник стихотворений «Пишу душой, читаю сердцем», которые были написаны ветеранами специальной военной операции, семьями военнослужащих. Презентация сборника состоится 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

24 августа в Орехово-Зуеве пройдет областное мероприятие — презентация сборника «СВОи стихотворения «Пишу душой, читаю сердцем».

Стихи были написаны ветеранами специальной военной операции, семьями военнослужащих.

Презентация пройдет в Центральной городской библиотеке имени М.Горького по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, город Орехово-Зуево, Юбилейный проезд, дом № 5А.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает», — сказал Воробьев.