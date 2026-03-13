В Подмосковье 23 марта откроют запись в первые классы

Подача заявлений на зачисление в первый класс в Подмосковье начнется 23 марта в 12:00 на региональном портале госуслуг. Первая волна продлится до 30 июня и будет доступна для детей по месту регистрации, льготников и имеющих преимущественное право, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С 23 марта в 12:00 на РПГУ стартует прием заявлений в первые классы. В первую волну принимают документы на детей, которые поступают в школу по месту регистрации, а также на льготные категории и тех, кто имеет преимущественное право зачисления. Кампания продлится до 30 июня.

В этом году впервые появилась возможность заранее заполнить черновик заявления. Функция станет доступна с 17 марта в 9:00 в разделе «Запись в школу» на портале госуслуг. Пользователю нужно нажать кнопку «Заполнить черновик» и внести необходимые данные.

Сохраненное заявление будет храниться в разделе «Черновики» личного кабинета. Родители смогут редактировать его неограниченное количество раз, а в день старта приема останется только отправить уже заполненную форму. Вторая волна записи для детей не по месту регистрации начнется 6 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.