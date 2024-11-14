В Подмосковье 22 ноября пройдет бесплатный бизнес-тренинг для самозанятых

В Москве 22 ноября стартует серия бесплатных очных бизнес-тренингов, ориентированных на самозанятых предпринимателей Московской области. Обучение организовано центром «Мой бизнес» Подмосковья в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

На тренинг «Базовый финансовый учет для бизнеса и налогообложение» участники научатся грамотно планировать и рассчитывать свой проект. Слушатели узнают, как прогнозировать операционные и финансовые риски и управлять ими.

Спикером выступит управляющий директор блока среднего и малого бизнеса ПАО «Промсвязьбанк», эксперт-преподаватель программ MBA и корпоративных программ Финуниверситета Ярослав Филиппов.

Тренинг «Как запустить экономически потенциальный продукт?» охватывает такие аспекты, как создание идеи и ее реализация, оценка экономического потенциала и определение стратегии запуска, а также совмещение запланированных показателей с реальными. Участники смогут протестировать свои гипотезы на практических примерах и цифрах.

Спикером выступит бизнес-тренер, консультант в сфере предпринимательства в современных индустриях Татьяна Николаева.

Оба мероприятия пройдут 22 ноября на площадке Высшей школы предпринимательства Финуниверситета по адресу: г. Москва, Кибальчича, д. 1. Тренинг «Базовый финансовый учет для бизнеса и налогообложение» стартует в 10:00, продолжительность 3 часа. Тренинг «Как запустить экономически потенциальный продукт?» стартует в 14:00, продолжительность 3 часа. Для участия необходимо зарегистрироваться до 21:00 19 ноября на сайте. Участие бесплатное.

Больше информации об образовательных мероприятиях для бизнеса Подмосковья можно найти в телеграм-канале «Мой бизнес | Московская область».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.