В Подмосковье 22 мая представят сельхозоборудование отечественного производства

22 мая в 11:00 аграрии Московской области приглашаются на демонстрационный показ агротехники от отечественного производителя. Презентация пройдет на территории подмосковного животноводческого хозяйства ООО «Колхоз »Заветы Ильича» в муниципальном округе Лотошино. Организатором выступает АО «Мособлагроснаб», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В рамках мероприятия будут представлены несколько образцов. Например, сельхозтоваропроизводителям покажут борону дисковую прицепную четырехрядную «DANАБДП- 6×4 м», которая используется для предпосевной и основной обработки почвы под сельскохозяйственные культуры. Также продемонстрируют универсальную сеялку «VITA СЗ-5,4», предназначенную для посева семян с одновременным внесением минеральных удобрений, и оборотный плуг «PERESVET ППО-8-35» — для вспашки почвы.

Презентация пройдет в полевых условиях — участники смогут увидеть реальные результаты обработки участка с озимыми культурами, а также всхожесть посевов с применением комплекса агротехники отечественного производителя ТД «Алмаз».

Подобные мероприятия позволяют аграриям региона на практике ознакомиться с функционалом сельхозоборудования и на месте обсудить вопросы по его эксплуатации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.