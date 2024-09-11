В Подмосковье 20 сентября пройдет форум «Мой бизнес. Женский бизнес»

20 сентября на территории усадьбы «Знаменское-Губайлово» состоится форум «Мой бизнес. 100% Подмосковье. Женский бизнес». Участники обсудят вызовы, с которыми сталкиваются самозанятые граждане, и методы их преодоления. Ожидается более 100 гостей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.

Организатором выступает центр «Мой бизнес» Московской области совместно с НКО Союз «Содействие женскому предпринимательству».

Цель мероприятия — усовершенствование условий для развития бизнеса самозанятых граждан Подмосковья, запуск новых проектов, информирование о мерах поддержки предпринимателей, популяризация предпринимательской деятельности. Спикерами выступят исполнительный директор Сбера Наталья Хруленко, генеральный директор маркетингового агентства «Ван Лов» Сергей Теймуров, тренер по ораторскому мастерству и коммуникациям Димитрий Чумак и другие.

Участники узнают, как развивать свой бизнес, а также куда в регионе можно обратиться за поддержкой и консультацией. Гости получат правовую информацию и возможность найти партнеров и инвесторов. Эксперты поделятся своим опытом, знаниями и полезной информацией. Мероприятие продлится 4 часа и предоставит участникам возможность для общения и обмена идеями.

Мероприятие бесплатное, проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Форум пройдет 20 сентября в усадьбе «Знаменское-Губайлово» по адресу: Красногорск, ул. Райцентр, дом № 9. Начало в 14:30. Узнать программу мероприятия и зарегистрироваться для участия можно до 21:00 18 сентября на сайте.

Предприниматели могут воспользоваться услугами и сервисами центра «Мой бизнес» Московской области, в том числе получить бесплатную консультацию по получению федеральных и региональных мер поддержки.

Больше об этом можно узнать на инвестпортале Московской области ( https://invest.mosreg.ru/ ) и Telegram-канале «Мой бизнес | Московская область» ( https://t.me/mybusinessmo ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.