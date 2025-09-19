В Подмосковье 20 сентября пройдет экоакция «День в лесу. Сохраним лес вместе»

20 сентября, в Московской области экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» пройдет на центральной площадке в городском округе Пушкинский в рамках VII федеральной акции «Сохраним лес». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Принять участие в акции #сохранимлес может каждый: для этого достаточно выбрать локацию удобную для вас. Посмотреть их можно на официальном сайте сохранимлесрф.рф, а затем приехать на место проведения.

Общая площадь лесных подмосковных локаций составляет более 36 га, на которых планируется высадить почти 18 000 сеянцев сосны и ели.

В Московской области центральной площадкой (координаты: 56.0988988642, 37.8328986675) в этом году станет лесной участок в Московском учебно-опытном лесничестве.

Площадка расположена в г. о. Пушкинский в 6,4 км от Ярославского шоссе. Вблизи места проведения мероприятия будет организована парковка для личного транспорта в точке с координатами: 56.111945, 37.818800.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.