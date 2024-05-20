В Подмосковье 20 мая ожидается III класс пожарной опасности

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19 мая на территории Гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, 20 и 21 мая на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

22 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 18-24 градуса, ночью — 10-11 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.