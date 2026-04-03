В Подмосковье 2 апреля не зафиксировали лесных пожаров

Лесных пожаров 2 апреля на территории лесного фонда Московской области не зарегистрировано. В регионе также опубликован прогноз пожарной опасности на 3–5 апреля, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 3 апреля на большей части территории региона ожидается I класс пожарной опасности. В Наро-Фоминском лесничестве прогнозируется II класс, в Виноградовском, Волоколамском, Звенигородском, Клинском и Талдомском лесничествах — III класс.

4 апреля преимущественно сохранится I класс пожарной опасности. В Бородинском и Истринском лесничествах ожидается II класс, в Виноградовском, Волоколамском, Звенигородском, Клинском, Наро-Фоминском и Талдомском — III класс.

5 апреля I класс прогнозируется на большей части Подмосковья. II класс ожидается в Бородинском, Истринском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Подольском и Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес». В Виноградовском, Волоколамском, Звенигородском, Клинском и Талдомском лесничествах сохранится III класс.

В ближайшие дни температура воздуха составит плюс 8–14 градусов, ночью — плюс 4–6 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны дожди.

О возникновении лесных пожаров жителей просят сообщать по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.