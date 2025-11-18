В Подмосковье 19 февраля выйдет в прокат полнометражный фильм «Красавица»

Ленинград, зима 1941 года. После тяжелой контузии старшина Николай Светлов выписывается из госпиталя и распределяется в зоосад, где работники изо дня в день совершают тихий подвиг, спасая зверей от голодной смерти. Особое место в зоосаде занимает бегемотиха по имени Красавица. Поначалу старшина воспринимает службу в зоосаде как недоразумение и мечтает снова оказаться на фронте, но чем дольше он здесь находится, тем яснее осознает всю важность своей миссии. Через доброту и бескорыстную любовь к животным он и оставшиеся смотрители зоосада сохраняют тепло человеческих душ и дарят надежду на чудо всем жителям блокадного Ленинграда.

Юлия Пересильд сыграла Евдокию Дашину, реальную смотрительницу зоосада, которая помогла бегемотихе и другим животным пережить тяжелые блокадные годы.

«Я много снималась в военном кино. Меня одновременно увлекает и страшит этот период. Он чем-то похож на античную трагедию: чувства настолько накалены, события настолько масштабны, что находятся за пределами человеческого понимания. И здесь мне как актрисе всегда есть, куда погрузиться, о чем подумать, попробовать осмыслить, что происходило с людьми в то время. Я не знала эту историю раньше. Совершенно несправедливо, что об этом еще не снят фильм, и поэтому хорошо, что он снимается сейчас. И компания у нас подобралась замечательная — и актеры, и съемочная группа, — и уже это дает надежду, что кино получится. У нас даже есть общий чатик, в котором мы делимся впечатлениями и знаниями. Когда ансамбль складывается, то и тебе проще вживаться в образ. Плюс я люблю животных, это важно», — рассказала Пересильд.

Спасение Красавицы стало настоящим символом единения и гуманизма, доказательством самоотверженности жителей осажденного города. Режиссер Антон Богданов рассказывает о работе с актерами, как они погружались в образ и участвовали в создании своих персонажей.

«Мы всегда обсуждали сцены, я показывал раскадровки. Каждый из актеров постепенно погружался в своего героя, и отсюда рождались какие-то словечки, присказки, жесты, привычки. Честно говоря, я очень открытый в этом отношении режиссер: когда мне что-то интересное предлагают, я соглашаюсь почти всегда. Конечно, если эти моменты не противоречат дальнейшему развитию сценария», — сказал Богданов.

Антон Богданов, режиссер: «Сценарий „Красавицы“ попал ко мне около двух лет назад. Мой дед погиб на Невском пятачке в боях за Ленинград, и для меня съемки этого фильма — в том числе дань его памяти. Для большинства из нас подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны, — это подвиги, совершенные на фронте. Основа этого сценария — история о том, что подвиг совершался не только в боях. Мы не часто говорим про тружеников тыла, а ведь каждый из них выбирал свой тихий подвиг. Мне захотелось рассказать про них: в нашем фильме через призму работников Ленинградского зоосада, которые в такое сложное время спасали братьев наших меньших. Они могли этого не делать, но их душа, призвание, сердце и любовь не позволили».

Сыгравший старшину первой статьи Слава Копейкин делится своим опытом работы на съемочной площадке.

«Для меня это роль на сопротивление, что-то совсем мне неизвестное, непонятное, очень далекое от меня. Но мы многое знаем о том времени: я много читал, смотрел — и это очень помогает. У меня прадедушка участвовал в Великой Отечественной войне, но я был слишком мал, и он мне ничего не рассказывал. Как актер, я хочу сыграть эту историю и отдать дань подвигу героев», — рассказал Копейкин.

Съемочная группа старалась бережно относится к отображению прошлого.

«Мы стремились сохранить историческую достоверность и на уровне сценария, и во время съемок. Очень большую работу провели вместе с Ленинградским зоопарком, Музеем обороны и блокады Ленинграда и консультантами-историками. Помимо нашей «ламповой» истории жизни зоосада, мы все-таки выходили на улицы Ленинграда и, конечно, всю историческую ценность и целостность старались сохранить», — отметил режиссер.

