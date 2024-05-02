В Подмосковье 18–19 мая пройдет пикник для многодетных семей

С 18 по 19 мая в рамках Года семьи около 300 человек из различных городов Подмосковья отдохнут в детском оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске. Для гостей планируется семейный заезд с разнообразной программой. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В лагере созданы все условия для активного и разнообразного отдыха. Инфраструктура позволяет проводить спортивные соревнования, концерты и прочие развлекательные мероприятия. В «Литвиново» функционируют киноконцертный зал на 500 мест, бассейн, боулинг, несколько футбольных полей и многие другие объекты», — рассказали в министерстве социального развития Подмосковья.

Для участников семейного заезда уже разработана развлекательная программа, подходящая как для взрослых, так и для детей. Гости смогут принять участие в мастер-классах: создать игрушки из бисера и фигурки из гипса, сшить мягкие игрушки, порисовать на спилах деревьев, попробовать себя в выжигании и мыловарении. Также среди активностей запланирована ярмарка с битвой на мечах, стрельбой из лука и перетягиванием каната.

Значительная часть программы будет посвящена спорту. Взрослые и дети смогут поиграть в боулинг, мини-гольф, настольный теннис, бильярд, бадминтон. Запланированы соревнования по футболу, волейболу, баскетболу. А еще можно будет покататься на велосипеде по красивым лагерным аллеям.

Поскольку отдыхать гости будут именно на территории детского лагеря, то учли в программе и традиционные лагерные развлечения, такие как вечерняя дискотека, кинотеатр под открытым небом и песни у костра.

В рамках этого мероприятия будут озвучены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.