В Подмосковье 18 ноября пройдет военно-патриотический диктант

Диктант организован учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» при поддержке министерства обороны Российской Федерации. Акция направлена на популяризацию военно-патриотического воспитания и повышение уровня патриотизма среди граждан. Вопросы будут охватывать различные аспекты военной истории нашей страны. Задания будут сформированы на основе исторических фактов, биографий известных личностей и произведений искусства.

Диктант начнется в 10:00 по московскому времени. Жители Подмосковья старше 14 лет могут принять участие в акции на очных площадках, а пройти тестирование онлайн могут все желающие на сайте. В этом году мероприятие охватит все регионы страны.

Каждый участник получит именной сертификат. Среди победителей, набравших более 30 баллов, будут разыграны ценные призы, включая экскурсию в Москву на выходные и возможность посетить «Лагерь настоящих героев» в Кубинке. Розыгрыш будет проводиться в официальной группе центра «Авангард» в ВКонтакте.

За время проведения военно-патриотического диктанта в 2022 и 2023 годах в акции приняли участие более 360 тысяч человек. Кроме того, для проведения тестирования было организовано 632 площадки на базе образовательных, научных и общественных организаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.