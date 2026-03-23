В Подмосковье 175 тысяч учащихся отметили Всемирный день поэзии

Более 175 тысяч школьников, студентов и педагогов Подмосковья приняли участие в мероприятиях ко Всемирному дню поэзии, который отмечается 21 марта. В образовательных организациях региона прошли творческие акции, открытые чтения и исследовательские проекты, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В преддверии праздника советники директоров по воспитанию вместе с учениками школ и учреждений СПО подготовили видеозарисовки «Поэзия в объективе» по мотивам известных произведений. Для младших школьников при участии классных руководителей организовали физкультминутку «Зарядка с рифмой», созданную на основе детских стихотворений.

На открытой поэтической площадке «Свободный микрофон» школьники и студенты в формате импровизации читали произведения любимых авторов и стихи собственного сочинения.

Участники проекта «Навигаторы детства» совместно с педагогами и активом школьных и студенческих музеев реализовали инициативу «Поэты моей малой Родины». Обучающиеся работали с архивными материалами и музейными фондами, встречались с авторами и их родственниками, собирали и уточняли биографические сведения о местных поэтах. Итогом стали исследовательские работы, видеосюжеты, выставки и публикации в социальных сетях о поэтическом наследии родного края.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.