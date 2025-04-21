В Подмосковье 17 мая пройдет отборочный этап Всероссийского фестиваля «Наследие нации»

17 мая запланировано проведение регионального отборочного этапа «II Всероссийского фестиваля-конкурса «Наследие нации» в Московской области по адресу: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д. 15 (МАУК ЦДК «Строитель»). Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Россия — единственная страна в мире, чей президент открыто провозгласил приоритет традиционных, семейных ценностей.

3 мая 2023 года в Москве была создана автономная некоммерческая организация «Центр поддержки развития культурно-образовательных программ «Наследие нации» с целью проведения на территории России «Всероссийского фестиваля-конкурса «НАСЛЕДИЕ НАЦИИ» среди талантливых людей, которые своим творчеством продолжают и передают культурное наследие страны.

Основная задача проекта — развитие интереса к изучению культуры народов РФ через творчество и культурно-образовательные программы детей и молодежи.

В течение всего прошлого года «I Всероссийский фестиваль-конкурс «НАСЛЕДИЕ НАЦИИ» прошло 16 этапов конкурса, участие в которых приняли 245 организаций и 2631 человек из таких городов, как Калуга, Тверь, Воронеж, Кострома, Раменское, Мытищи, пос. Вольгинский (Владимирская обл.), Тула, Брянск, Москва.

14 декабря 2024 года состоялся финал «I Всероссийского фестиваля-конкурса «НАСЛЕДИЕ НАЦИИ» в молодежном центре «Импульс» в Мытищах.

В финале приняли участие конкурсанты из 8 регионов России, включая Москву и Московскую область. Общее количество участников в финале составило 550 человек из 45 организаций. 6 высших наград («КУБОК НАСЛЕДИЕ НАЦИИ 2024») в разных номинациях были вручены победителям из Тверской области, Московской области, Воронежской области, Калужской области, Владимирской области и г. Москва.

Коллектив АНО «НАСЛЕДИЕ НАЦИИ» делает все возможное, чтобы проект стал более значимым и масштабным национальным проектом, искренне вкладывая всю свою любовь, тепло и профессионализм.

Проведение фестиваля оказывает положительное влияние на развитие молодого поколения, повышение интереса к изучению культуры, укрепление традиционных ценностей и на развитие туризма, так как география участников конкурса постоянно расширяется.