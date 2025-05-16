В Подмосковье 17 мая пройдет международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов

сегодня в 15:56

Международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов пройдет 17 мая в Москве на территории парка «Зарядье». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Это мероприятие направлено на продвижение отечественной продукции на китайском рынке через ведущие онлайн-платформы.

На мероприятии также покажут онлайн-трансляцию, во время которой блогер из Китая расскажет о российских товарах и предложит приобрести их онлайн через международную платформу электронной торговли Kuaishou.

Организаторами ярмарки выступают министерство промышленности и торговли Российской Федерации, АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), фонд «Росконгресс», агентство стратегических инициатив и правительство г. Москвы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.