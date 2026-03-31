В Подмосковье 15 тыс ветеранов получат выплаты к 9 Мая

В Подмосковье к 81-й годовщине Победы почти 15 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты от 40 до 70 тыс рублей. Средства перечислят автоматически, сообщила вице-губернатор региона Людмила Болатаева, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В регионе проживают почти 15 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из них 366 — фронтовики. По словам Людмилы Болатаевой, власти стремятся окружить вниманием каждого из них и обеспечить своевременную поддержку.

«В этом году ко Дню Победы все ветераны региона получат выплаты — от 40 до 70 тысяч рублей, которые будут перечислены в беззаявительном порядке — автоматически», — отметила Болатаева.

По данным ведомства, 70 тыс рублей направят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, которые вели боевые действия на фронтах. По 40 тыс рублей получат труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, вдовы и вдовцы погибших или умерших инвалидов и участников войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.

Средства перечислят на те же счета, на которые ветераны получают ежемесячные региональные доплаты. Кроме того, участникам и инвалидам войны выплатят по 10 тыс рублей из федерального бюджета через Социальный фонд России. К празднику также запланированы адресная помощь и поздравления на дому.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.