В Подмосковье 15 января стартует акция «Сдай на переработку и елки, и иголки!»

После новогодних праздников в Московской области запускают акцию по сбору живых елей, сосен и пихт с целью дальнейшей переработки. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Каждый желающий по окончании новогодних и рождественских каникул сможет сдать свое дерево в специальные пункты приема, откуда оно прямиком отправится на перерабатывающие заводы, где получит вторую жизнь.

«Как живые, так и искусственные новогодние деревья должны собираться исключительно в бункеры для крупногабаритных отходов, к которым относятся предметы более 50 см. Из одной живой елки может получиться около 25 кг полезной щепы. Поэтому в каждом муниципалитете мы установим специальные пункты приема. Для удобства жителей постарались разместить больше точек вблизи контейнерных площадок во дворах МКД. Традиционно не остались в стороне и площадки «Мегабак». В прошлом году на территории Московской области сдано на переработку более 500 куб. метров сырья. В этом сезоне планируем увеличение объемов», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Во что превратится переработанная ель:

корм для животных. Неиспользованные и свежие деревья станут питательным кормом для коз, овец и лошадей;

материал для благоустройства парков, тропинок и лыжных трасс;

щепа для защиты почвы в сельском хозяйстве.

Во время проведения акции в муниципалитетах будет организована работа временных пунктов приема. Каждую локацию оборудуют брендированными площадками.

Для удобства жителей адреса ближайших к дому пунктов приема нанесены на интерактивную карту.

Акция продлится до 10 февраля.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.