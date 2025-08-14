В Подмосковье 15 августа пройдет Единый фенологический день

15 августа в России под эгидой Русского географического общества пройдет Единый фенологический день. Фенология — наука о сезонных явлениях природы, а также о времени и причинах их наступления. Фенологов интересуют процессы, которые регулярно происходят в конкретной географической точке с течением времени, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Фенологические наблюдения важны, в том числе и для экологов. Единовременное наблюдение в разных точках позволит определить осеннюю динамику развития видов и выявить их реакцию на погодные условия и климатические изменения. Собранные данные позволят отследить и предсказать сезонные изменения, спланировать мероприятия по охране конкретных видов», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В этом году объектами Единого фенологического дня выбраны деревья — рябина обыкновенная, береза пушистая или липа сердцелистная. Участникам необходимо выбрать конкретное дерево, зафиксировать его местоположение и определить фенологическое состояние. Наблюдателем может стать каждый, вне зависимости от возраста. Для этого нужно зарегистрироваться на портале или в мобильном приложении проекта «Окружающий мир».

Подробнее об акции: https://fenolog.rgo.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.