В Подмосковье 14,6 тыс раз оформили выплату на питание с начала года

Жители Подмосковья с начала 2026 года более 14,6 тыс. раз воспользовались электронной услугой по назначению ежемесячной денежной выплаты на питание. Сервис доступен на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Выплату получают беременные женщины со срока от 12 недель, кормящие матери в течение шести месяцев после родов, а также дети до трех лет. Если в семье несколько детей младше трех лет, пособие назначают на каждого ребенка отдельно.

Услуга размещена на региональном портале в разделе «Семья» — «Маткапитал и выплаты». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму, прикрепить документы и указать банковский счет для перечисления средств.

Беременным женщинам, состоящим на учете в государственных медорганизациях Московской области, направляют предзаполненное заявление в личный кабинет на портале. Пользователю нужно проверить данные и подтвердить отправку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.