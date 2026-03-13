В Подмосковье 14 и 15 марта пройдут экоакции по сбору отходов

Экоакции по раздельному сбору отходов пройдут 14 и 15 марта в нескольких округах Подмосковья. Волонтеры примут пластик, макулатуру, стекло, металл и другие фракции, а также помогут жителям разобраться с сортировкой, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

14 марта акция состоится в Королеве с 11:00 до 13:00 по адресу: ул. Калинина, д. 6В.

15 марта пункты приема откроются в Дмитрове (ул. Профессиональная, д. 27, с 11:00 до 12:00), Пушкино (М-8 Холмогоры, 33-й км, с18, парковка ТЦ «Акварель», с 12:30 до 14:00), Химках (ул. Германа Титова, д. 14к1, с 12:00 до 13:00) и Щелкове (ул. Талсинская, д. 64, с 12:00 до 14:00). Подробный перечень принимаемых фракций можно уточнить у организаторов. На всех площадках будут дежурить волонтеры.

«Сегодня в регионе становится все больше неравнодушных к экоповестке жителей. В числе приоритетных задач остается просветительская работа с детьми и взрослыми», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Он добавил, что благодаря активным гражданам и экологическим объединениям удается продвигать инициативы и достигать поставленных целей. По словам организаторов, такие акции помогают жителям избавиться от ненужных вещей и внести вклад в сохранение окружающей среды, а переработанные отходы получают вторую жизнь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.