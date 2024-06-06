В Подмосковье 13 июня пройдет чемпионат предпринимательских идей

В Подмосковье 13 июня в HSE CREATIVE HUB пройдет презентация регионального конкурса креативных бизнес-проектов для предпринимателей малого и среднего бизнеса Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций.

Основная концепция конкурса — моделирование устойчивой конкурентоспособной среды для реализации и масштабирования креативных бизнес-идей, которые будут увеличивать известность подмосковных брендов.

«Кубок креативных бизнес-проектов» призван стимулировать системное развитие креативной экономики Подмосковья и сформировать карту успешных проектов малого и среднего предпринимательства в регионе.

В конкурсе могут принять участие как начинающие предприниматели, так и уже состоявшиеся бизнесмены. Участниками конкурса могут являться: индивидуальные предприниматели (ИП), самозанятые граждане, общества с ограниченной ответственностью (ООО), которые ведут свой бизнес и зарегистрированы на территории Московской области.

Начало мероприятия в 12:00, адрес: г. Москва ул. Пантелеевская д. № 53.

Вход свободный по регистрации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее говорил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.