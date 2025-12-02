В Подмосковье 13 декабря стартует финальный этап «Битвы роботов»

Финальный этап «Битвы роботов» пройдет 13 декабря на территории кинопарка «Москино» по адресу: г. Москва, Троицкий административный округ, Краснопахорский район, улица Лиозновой. Программой мероприятия предусмотрено три шоу поединков битвы роботов в категории до 110 килограмм и мини-роботов до 1,5 килограмм. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Четыре отборочных этапа чемпионата прошли на территории Пермского края, Московской, Ленинградской и Свердловской областей, в которых приняли участие 112 команд со всего мира, из них только 32 команды встретятся в финальном этапе, чтобы побороться за титул чемпиона битвы роботов 2025 года. На текущий момент прямую трансляцию этапов посмотрели более 20 млн человек, свыше 20 тыс. человек посетили отборочные этапы.

Участники финального этапа чемпионата – 32 команды из 10 регионов России, а также иностранные команды из Индии, Китая, Туниса, Бразилии и Ирана. Команды из России представляют ведущие образовательные организации высшего образования, такие как МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИСИС, МИРЭА, СПбПУ Петра Великого, РГСУ, Вавиловский университет, Высшую Школу Нефти и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.