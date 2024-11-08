В Подмосковье 12 тыс домашних питомцев за месяц получили ветеринарную помощь

В Московской области работают 90 государственных учреждений ветеринарии, где животным оказывают помощь по различным профилям квалифицированные специалисты: хирурги, терапевты, дерматологи, стоматологи, офтальмологи. Также проводятся рентгеновские исследования, УЗИ, вакцинирование и чипирование. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В Государственной ветеринарной службе Подмосковья отметили, что в октябре около 12 тыс. питомцев получили терапевтическую и хирургическую помощь.

К специалистам данного профиля чаще всего обращаются в случае, если владелец заметил, что животное стало вялым, наблюдаются симптомы отравления, рвота, повышенная температура или необходим общий осмотр, который рекомендуется проходить раз в полгода или в год.

Запись на прием в ветеринарные клиники ведется по телефону единого колл-центра: 8 (495) 668-01-25. Либо онлайн на портале региональных госуслуг, после авторизации. Также при необходимости владельцы могут оформить выезд ветеринарного врача на дом по телефону: 8 (495) 668-01-25 по будням с 9 до 17 часов, или онлайн на сайтах Терветуправлений № 1, 2, 5.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.