В Подмосковье 11 сентября пройдет открытие выставки «Ускользающие воспоминания»

В выставочном зале КВК «Ботанические оранжереи» 11 сентября будут представлены работы двадцати современных авторов, которые переосмысляют историю усадьбы Архангельское и жизнь семьи Юсуповых в конце XIX — начале XX века, сообщает пресс-служба администрации горокруга Красногорск.

Посетители смогут увидеть произведения современных художников, фотографов, саунд- и светодизайнеров, оригинальные костюмы и их современные копии, а также предметы быта и уличные фонари, которые освещали усадьбу в конце позапрошлого века.

«Юсуповы были теми, кто творил историю, и усадьба Архангельское была местом, где эпоха рубежа XIX и XX веков проявлялась во всей полноте. Здесь вековые традиции переплетались с новыми веяниями, технический прогресс и поэзия не противоречили друг другу. Но как современная культура воспринимает все это? Как современные художники видят старое дворянское гнездо? Ответы на эти вопросы станут основой выставки», — отметил куратор выставки Михаил Юшкевич.

Для посещения выставки необходимо приобрести билет на сайте или в кассах музея. Возрастное ограничение: 0+.

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