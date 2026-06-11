В Подмосковье 10 июня потушили лесной пожар в Павловском Посаде

Лесной пожар произошел 10 июня в городском округе Павловский Посад. Возгорание обнаружили в 4 км от деревни Дальнее, его ликвидировали в течение более трех часов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Очаг возгорания заметили местные жители и сообщили о нем по телефону 112. Информацию оперативно передали в региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса.

В тушении участвовали 10 сотрудников лесопожарных формирований и четыре единицы техники. Пожар полностью ликвидировали за более чем три часа.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. Подозреваемых в поджоге устанавливают, ведутся следственные действия. Материалы направлены в надзорные органы для привлечения виновных к ответственности.

За поджог, повлекший лесной пожар, предусмотрены штрафы: для физических лиц — до 60 тыс. рублей, для должностных — до 110 тыс. рублей, для юридических — до 2 млн рублей. Также возможно лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.