В Подмосковье 10 апреля в прокат выйдет патриотический фильм «Отряд Святлячков»

Год защитника Отечества и 80-летия Победы 10 апреля в кинотеатральный прокат России выходит патриотический полнометражный игровой фильм «Отряд Светлячков». Фильм создан при поддержке министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества, сообщает пресс-служба организаторов.

Кинокартина популяризирует следующие традиционные нравственные ценности: служение Отечеству и ответственность за его судьбу, историческая память о Великой Отечественной войне, гуманизм, патриотизм, взаимопомощь и взаимоуважение, высокие нравственные идеалы.

Возрастная рекомендация для просмотра фильма от министерства культуры РФ: 12+.

Фильм можно посмотреть по программе «Пушкинская карта».

Фильм основан на реальных событиях обороны Аджимушкайских каменоломен и раскрывает героизм простых людей, включая подростков, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.

Аннотация фильма: «Май 1942 года. Несколько отрядов войск Крымского фронта вместе с жителями города укрылись от бомбежек в Аджимушкайских каменоломнях. Мальчик, попавший с помощью нейросетевых технологий в прошлое, оказывается перед выбором: найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен. И он принимает решение разделить все тяготы этой жизни и, главное, подарить надежду этим людям».

Главный герой проходит путь от безразличного к происходящему подростка до настоящего героя. Фильм предоставляет уникальную возможность для школ, среднеспециальных и высших образовательных учреждений провести полноценное образовательное мероприятие, сочетающий в себе элементы документального повествования и художественного изображения исторических событий.

«Отряд Светлячков» — это не просто фильм, а мощный социальный инструмент, который объединяет поколения, пробуждает историческую память и вдохновляет на личностный рост.

Общественное значение фильма «Отряд Светлячков»:

Укрепляет национальное единство через общую историческую память.

Пробуждает интерес к изучению истории своей страны.

Формирует чувство гордости за свой народ.

После просмотра зрители:

Пересмотрят свои взгляды на жизнь и ценности.

Станут более ответственными гражданами.

Почувствуют большую связь с историей своей страны.

Получат мощный эмоциональный заряд для личностного роста.

Осознают важность мирного времени.

Это семейное кино для всех поколений. Этот проект особенно значим, так как затрагивает социально важные темы для молодежи. Фильм подчеркивает, что важно знать историю своей семьи, страны и чтить память наших героев. Посыл фильма «Отряд Светлячков» направлен на патриотическое воспитание молодого поколения.

Этот фильм — не просто кино, это возможность для каждого зрителя стать лучше, глубже понять историю своей страны и найти вдохновение для собственных достижений. Фильм уже получил множество положительных отзывов от первых зрителей и был удостоен наград на российских кинофестивалях.

Для организованных групповых походов на фильм «Отряд Светлячков» можно обращаться в любой удобный кинотеатр, даже если фильма нет в расписании. При возникновении проблем при общении с кинотеатрами и отказах можно писать дистрибьютору фильма на электронную почту filmdistribution@mail.ru следующие данные: населенный пункт, название и адрес кинотеатра, желаемые даты и время просмотра фильма, планируемое количество человек в группе, контактный телефон и имя для связи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.