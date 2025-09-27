В Подмосковье 1 октября проверят систему оповещения населения

На территории Московской области 1 октября с 10:30 до 12:00 состоится комплексная проверка готовности системы оповещения населения. Будут включены электросирены, до людей доведут сигнал оповещения «Внимание всем!», сообщает пресс-служба Главного управления гражданской защиты Подмосковья.

В 10:43 по радио и ТВ передадут информацию: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!». Также эта информация будет размещена в мобильных приложениях Системы-112 Московской области «112 МО» и «МЧС России».

По звуковому сигналу «Внимание всем!» в системе гражданской обороны необходимо включить телевизоры на федеральных каналах (Первый канал, «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Матч ТВ», ОТР, «ТВ Центр») и канале областного вещания «Телеканал 360 Новости». Радио нужно настроить на «Вести FM», «Радио России» или «Маяк».

Жителям Московской области рекомендовали заранее установить на телефоны мобильное приложение «МЧС России» и «112 МО», чтобы своевременно получать сообщения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.

