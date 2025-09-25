В Подмосковье 1 октября пройдет проверка готовности системы оповещения населения

1 октября с 10:30 до 12:00 на территории Московской области пройдет комплексная проверка готовности системы оповещения населения с включением электросирен, доведением до населения сигнала оповещения «Внимание всем!» и передачей в 10:43 информации по телевидению и радио: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие», сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Информация о проведении комплексной проверки также будет размещена в мобильных приложениях «112 МО» системы-112 Московской области и «МЧС России».

В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» необходимо включить радиоприемники и телевизоры, настроенные на прием федеральных телеканалов (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр), радиоканалов (Вести ФМ, Маяк, Радио России) и телеканала областного вещания «Телеканал 360 Новости», заблаговременно установить на смартфоны мобильные приложения «МЧС России» и «112 МО» для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.