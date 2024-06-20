В Подмосковье 1 июля открывается летний сезон охоты на водоплавающую птицу

Летний сезон охоты открывается на водоплавающую птицу на территории Подмосковья 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Размер государственной пошлины для охотников и реквизиты останутся неизменными 650 рублей. Ведомство напоминает, что в этот период будет охота разрешена на болотно-луговую, боровую, полевая дичь.

«Подать заявление на добычу можно через портал. Министерство осуществляет выдачу только на общедоступные охотничьи угодья», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки на охоту в закрепленных охотничьих угодьях области можно будет получить непосредственно в охотничьих хозяйствах.

Для удобства граждан на портале реализована возможность направления сведений о добытых охотничьих ресурсах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.