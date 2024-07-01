В Подмосковье 1 июля чествуют ветеранов боевых действий

1 июля во всей России отмечается День ветеранов боевых действий. В этот день в стране чествуют всех бойцов, которые принимали участие в различного рода военных конфликтах.

«Мы уделяем особое внимание этим отважным людям, поддерживаем и помогаем их семьям. В нашем регионе ветераны могут пройти курс бесплатной реабилитации в передовом реабилитационном центре «Ясенки», а также для них предусмотрен ряд мер соцподдержки, такие как: бесплатный проезд на общественном транспорте, налоговые льготы, газификация», — рассказали в ведомстве.

Ветераны боевых действий, помимо региональных льгот, установленных каждым субъектом, имеют обязательные федеральные меры, например: льготы по пенсионному обеспечению, ежемесячная выплата, льготы по оплате за жилое помещение и взноса на капитальный ремонт.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.