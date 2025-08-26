Экологический марафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!» пройдет в Московской области с 13 октября по 14 ноября. Организаторы традиционной акции поблагодарили Минэкологии Московской области за поддержку весеннего этапа марафона и сообщили, что по его итогам в Подмосковье было собрано и передано в переработку свыше 57 тонн макулатуры, что эквивалентно 950 спасенным деревьям. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Мы всегда с большим удовольствием поддерживаем марафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!», как одну из самых массовых и эффективных экологических акций в России, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Она охватывает сегодня 50 субъектов Федерации, и Подмосковье традиционно становится одним из самых активных регионов. Приглашаю всех жителей региона принять участие в экологическом осеннем марафоне и внести свой вклад в сохранение зеленых насаждений и лесов»

Как сообщили в оргкомитете акции, все участники получат благодарности или эко-баллы, которые можно потратить на призы или на поддержку участников СВО. Для участия в марафоне нужно заполнить заявку на официальном сайте акции. Все подробности здесь: sdai-bumagu.com.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы на территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.