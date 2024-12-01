сегодня в 07:33

В подконтрольном ВСУ Славянске закрыли школы и запретили мероприятия

Украинские власти Славянска (ДНР) приостановили проведения всех массовых мероприятий и закрыли школы, сообщает «Царьград» .

Славянск находится на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики.

Как пишет «Страна.ua», власти запретили в городе все виды деятельности в сфере образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, которые подразумевают собрания людей.

Школьники перешли на онлайн-обучение. А массовые мероприятие отменены. Такое решение власти приняли, чтобы обеспечить безопасность из-за обострившегося конфликта с РФ.