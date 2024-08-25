В поддержку жителей Курской области мытищинцы передали гуманитарную помощь

Представители мытищинского отделения партии «Единая Россия» объединили всю гуманитарную помощь, собранную волонтерами и жителями нашего города в штабы, открытые в городском округе Мытищи, и сегодня приняли участие в общеобластной погрузке в Сергиевом Посаде и отправке очередного гуманитарного конвоя, сообщили в администрация городского округа Мытищи Московской области.

Более 120 тысяч человек оказались в трудном положении, лишенными привычной жизни. В этот непростой момент всё российское общество сплотилось, чтобы оказать поддержку своим соотечественникам, Мытищи не остались в стороне.

Для курян собрали всё самое необходимое: одежду, медикаменты, средства личной гигиены, постельное бельё, продукты питания, бытовую технику и многое другое. После отправки гуманитарного груза для жителей Курской области активисты планируют посетить бойцов в Луганской и Донецкой республиках и госпитали, чтобы оказать помощь медикам.

Внести свой вклад в сбор гуманитарной помощи может каждый, пункты приёма и волонтёрские штабы работают по адресам: ул. Силикатная, 12, Молодежный центр «Импульс», с 09.00 до 21.00, ул. Мира, 2А, «ДК Яуза», с 09.00 до 21.00 ул. Мира, 37, местное отделение партии «Единая Россия», телефон: 8 495 581-06-34, по будням с 09.00 до 17.00, ул. Мира, 9.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.

